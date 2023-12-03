iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец - ЛНЗ: результат матча

Все самое интересное случилось во втором тайме.
Сегодня, 17:38
Черноморец - ЛНЗ / upl.ua
Черноморец - ЛНЗ / upl.ua

В воскресенье, 3 декабря, Черноморец дома принимал ЛНЗ.

Команды начали матч не очень активно и практически весь првый тайм прошел без моментов. Обе команды старались атаковать, но не хотели раскрываться полностью.

Лишь в начале второго тайма гости наконец открыли счет благодаря точному удару Хобленко. Игрок сразу получил желтую карточку, так как решил отпраздновать взятие ворот снятой футболкой.

Да и рано радовался, ведь на 75-й минуте Штогрин сравнял счет после неразберихи в штрафной ЛНЗ. Однако Наумец был настроен на победе, самостоятельно протянул мяч и прошил дальний угол ворот мимо стоящего вратаря.

В коменсированное время ошибся Салюк, Олейник вышел на ударную и классным ударом закрутил в дальний угол, сняв все вопросы о победителе. 1:3, заслуженная победа гостей.

Статистика матча Черноморец - ЛНЗ 16-го тура УПЛ

Черноморец - ЛНЗ 1:3
Голы: Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 5 - 5

Черноморец: Варакута - Путря, Салюк, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Хадида, 90)  - Бадибанга, Шпорн, Штогрин - Иеде (Бойчук, 72).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковалев, Муравский, Насонов - Бойко, Рыбалка, Калюжный (Наумец, 65) - Шестаков (Олейник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасич (Савин, 77).

Предупреждения: Кузик, 48, Бадибанга, 86 - Муравский, 16, Хобленко, 53, Бойко, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец ЛНЗ

Статьи по теме

Черноморец - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Черноморец - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
УПЛ: Минай примет Динамо, Черноморец встретится с ЛНЗ, а Шахтер - с Металлистом 1925 УПЛ: Минай примет Динамо, Черноморец встретится с ЛНЗ, а Шахтер - с Металлистом 1925
Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец
Шахтер уверенно разобрался с Металлистом 1925 Шахтер уверенно разобрался с Металлистом 1925
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина19:01
Шахтер уверенно разобрался с Металлистом 1925
Европа18:45
Одноклубник Малиновского заинтересовал клубы АПЛ
Другие18:27
Женская сборная Украины по гандболу добыла первую победу на ЧМ и впервые за 18 лет вышла в основной раунд
Европа18:12
Ливерпуль обыграл Фулхэм в фантастическом поединке
Европа18:11
Мудрик заработал пенальти, а Челси выдержал натиск Брайтона, играя в меньшинстве
Украина17:38
Идеальные замены позволили ЛНЗ вырвать победу у Черноморца
Европа17:30
Экс-футболист Барселоны может усилить МЮ
Другие страны17:10
Экс-хавбек Ромы и Интера решил продолжить карьеру в Индонезии
Биатлон16:58
Биатлон: онлайн-трансляция женской и мужской гонок преследования на первом этапе Кубка мира
Европа16:57
Энцо Фернандес прервал свою неутешительную серию в рамках нынешнего сезона АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK