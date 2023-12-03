Черноморец - ЛНЗ: результат матча

В воскресенье, 3 декабря, Черноморец дома принимал ЛНЗ.

Команды начали матч не очень активно и практически весь првый тайм прошел без моментов. Обе команды старались атаковать, но не хотели раскрываться полностью.

Лишь в начале второго тайма гости наконец открыли счет благодаря точному удару Хобленко. Игрок сразу получил желтую карточку, так как решил отпраздновать взятие ворот снятой футболкой.

Да и рано радовался, ведь на 75-й минуте Штогрин сравнял счет после неразберихи в штрафной ЛНЗ. Однако Наумец был настроен на победе, самостоятельно протянул мяч и прошил дальний угол ворот мимо стоящего вратаря.

В коменсированное время ошибся Салюк, Олейник вышел на ударную и классным ударом закрутил в дальний угол, сняв все вопросы о победителе. 1:3, заслуженная победа гостей.

Статистика матча Черноморец - ЛНЗ 16-го тура УПЛ

Черноморец - ЛНЗ 1:3

Голы: Штогрин, 75 - Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 4 - 10

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 5 - 5

Черноморец: Варакута - Путря, Салюк, Ермаков, Брагару - Кузык, Васильев (Хадида, 90) - Бадибанга, Шпорн, Штогрин - Иеде (Бойчук, 72).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковалев, Муравский, Насонов - Бойко, Рыбалка, Калюжный (Наумец, 65) - Шестаков (Олейник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасич (Савин, 77).

Предупреждения: Кузик, 48, Бадибанга, 86 - Муравский, 16, Хобленко, 53, Бойко, 90+1

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