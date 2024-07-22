Днепр-1 может сохранить профессиональный статус и возобновить выступления в ПФЛ с сезона-2025/26

Клуб должен договориться с организацией, которая отвечает за проведение Первой и Второй лиги.

Исполком УАФ отреагировал на просьбу Днепра-1 сохранить за собой профессиональный статус несмотря на невозможность участия в следующем сезоне УПЛ.

Организация утвердила своим решением, что «спортклубовцы» могут рассчитывать на удовлетворение своей просьбы и возобновить участие в соревнованиях с сезона-2025/26, если договорятся об этом с ПФЛ, которая отвечает за организацию матчей Первой и Второй Лиги

"Относительно просьбы Днепра-1 сохранить профессиональный статус, то клуб должен обратиться в ПФЛ относительно членства в лиге и в случае положительного решения получить право не участвовать в соревнованиях этого сезона с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне при условии получения соответствующего аттестата", - сказано в пресс-релизе, который был опубликован на официальном сайте УАФ.

Напомним, ранее исполком УАФ утвердил новую процедуру утверждения состава участников УПЛ на случай повторения ситуации Днепра-1

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