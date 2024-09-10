Экс-игрок Динамо отказался от Саудовской Аравии ради перехода в Полесье

Украинский полузащитник Богдан Леднев, являющийся воспитанником киевского Динамо, этим летом перебрался в состав житомирского Полесья.

Читай также: Полесье пыталось приобрести форварда из второго польского дивизиона за миллион евро

Футболист рассказал, что у него были варианты в Саудовской Аравии и MLS, но решил подписать контракт с житомирским клубом:

"Ну, если честно, в Украине, в принципе, было много клубов, куда я мог пойти. Но в Украине, кроме Полесья, я не рассматривал вариантов. Я больше общался с зарубежными клубами. То есть в Украине рассматривал только Полесье".

МЛС было… Месси звал? Нет, было бы круто с ним в команде поиграть. Но нет, не Месси. Я считаю, что мне еще рано ехать туда. Еще такой возраст, когда хочется хорошо зарекомендовать себя в Украине и перейти в какой-нибудь хороший европейский чемпионат хороший", - цитирует Леднева клубная пресс-служба.

Также Богдан вспомнил слова Рональда Кумана, который заявил, что у Саудовской Аравии нет амбиций по футболу:

"Слова Кумана? Ну да. У меня тоже были варианты Саудовской Аравии. Такое ощущение, будто мне 30 лет", - добавил Богдан.

Напомним, контракт Леднева с житомирским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!