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Экс-игрок Динамо отказался от Саудовской Аравии ради перехода в Полесье

Богдан Леднев решил остаться в УПЛ.
Сегодня, 08:05
Богдан Леднев
Богдан Леднев

Украинский полузащитник Богдан Леднев, являющийся воспитанником киевского Динамо, этим летом перебрался в состав житомирского Полесья.

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Футболист рассказал, что у него были варианты в Саудовской Аравии и MLS, но решил подписать контракт с житомирским клубом:

"Ну, если честно, в Украине, в принципе, было много клубов, куда я мог пойти. Но в Украине, кроме Полесья, я не рассматривал вариантов. Я больше общался с зарубежными клубами. То есть в Украине рассматривал только Полесье".

МЛС было… Месси звал? Нет, было бы круто с ним в команде поиграть. Но нет, не Месси. Я считаю, что мне еще рано ехать туда. Еще такой возраст, когда хочется хорошо зарекомендовать себя в Украине и перейти в какой-нибудь хороший европейский чемпионат хороший", - цитирует Леднева клубная пресс-служба.

Также Богдан вспомнил слова Рональда Кумана, который заявил, что у Саудовской Аравии нет амбиций по футболу:

"Слова Кумана? Ну да. У меня тоже были варианты Саудовской Аравии. Такое ощущение, будто мне 30 лет", - добавил Богдан.

Напомним, контракт Леднева с житомирским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Богдан Леднев ФК Полесье

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