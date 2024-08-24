Полесье пыталось приобрести форварда из второго польского дивизиона за миллион евро
Житомирский клуб хотел усилиться Каролом Чубакой.
Житомирское Полесье пыталось усилить линию атаки польским нападающим.
Как сообщает местное издание Sport Interia, "волки" хотели приобрести форварда Арка Гдыни Карола Чубака. За футболиста были готовы заплатить 1 млн евро и польский клуб согласился на условия трансфера.
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Преградой перехода стала война в Украине. Чубак не захотел ехать в УПЛ именно потому, что боялся за свою безопасность.
В прошлом сезоне Карол забил 16 голов и отдал 6 ассистов, сыграв 39 матчей.
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