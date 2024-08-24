iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье пыталось приобрести форварда из второго польского дивизиона за миллион евро

Житомирский клуб хотел усилиться Каролом Чубакой.
Сегодня, 19:37
Карол Чубака / Петр Матусевич
Карол Чубака / Петр Матусевич

Житомирское Полесье пыталось усилить линию атаки польским нападающим.

Как сообщает местное издание Sport Interia, "волки" хотели приобрести форварда Арка Гдыни Карола Чубака.  За футболиста были готовы заплатить 1 млн евро и польский клуб согласился на условия трансфера.

Читай также: Полесье попрощалось сразу с двумя игроками

Преградой перехода стала война в Украине. Чубак не захотел ехать в УПЛ именно потому, что боялся за свою безопасность.

В прошлом сезоне Карол забил 16 голов и отдал 6 ассистов, сыграв 39 матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: польша Полесье

Статьи по теме

Ингулец сумел удержать ничью в матче против Полесья Ингулец сумел удержать ничью в матче против Полесья
Полесье попрощалось сразу с двумя игроками Полесье попрощалось сразу с двумя игроками
Полесье сенсационно обыграло Шахтер в напряженном матче Полесье сенсационно обыграло Шахтер в напряженном матче
Полесье - Олимпия: прогноз на матч квалификации Лиги конференций Полесье - Олимпия: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Милан не может выиграть уже второй матч подряд в Серии А
Европа21:34
Арсенал без Зинченка с трудом одолел Астон Виллу
Европа21:33
Боруссия Дортмунд в десятый раз подряд победила в стартовом матче Бундеслиги, переиграв Айнтрахт
Европа21:13
Лунин останется в Реале еще на три года - источник
Европа20:59
Форвард Барселони перебереться в оренду до суперника Кривбаса
Формула 120:50
Хэмилтон: Переусердствовали с изменением настроек болида
Европа20:35
Гвардиола ответил, является ли Холанд лучшим центрфорвардом всех времен
Бокс20:30
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Формула 120:17
Пилот Уильямс может получить дисквалификацию
Европа20:00
Известный голливудский актер посетил первый домашний поединок Барселоны в новом сезоне Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK