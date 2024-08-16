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Футбол

Полесье попрощалось сразу с двумя игроками

Филипп Будковский и Артем Козак покинули клуб.
Сегодня, 10:59
Филипп Будковский / polissyafc.com
Филипп Будковский / polissyafc.com

Полесье объявило об уходе двоих игроков.

Житомирский клуб официально попрощался с Филиппом Будковским и Артемом Козаком.

Оба игрока прошли с клубом путь из Первой лиги и помогли команде пробиться в еврокубки в текущем сезоне.

Будковский сыграл за Полесье 43 матча, в которых отличился 19-ю голами и 6-ю ассистами, а у Козака на счету 67 матчей, 15 голов и 13 ассистов.

Где продолжать свои карьеры игрока на текущий момент неизвестно.

Ранее также Кривбасс вылетел из Лиги Европы.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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