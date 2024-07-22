УЕФА исключило Днепр-1 из розыгрыша Лиги конференций сезона-2024/25

"Спортклубовцы" получили два технических поражения, а Академия Пушкаша напрямую прошла в третий раунд квалификации.

УЕФА приняло свое решение относительно ситуации Днепра-1 и его участия в Лиге Конференций.

Главный руководящий орган европейского футбола решил исключить «спортклубовцев» из текущего розыгрыша соревнований и присудить им два технических поражения во втором раунде квалификации.

Таким образом, без боя в следующий раунд прошла венгерская Академия Пушкаша, которая в третьем круге отбора встретится с победителем пары Зимбру Кишинев (Молдова) -- Арарат-Армения (Армения)

Напомним, ранее сообщалось, что Днепр-1 может сохранить за собой профессиональный статус и возобновить участие в соревнованиях ПФЛ со следующего сезона.

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