iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА исключило Днепр-1 из розыгрыша Лиги конференций сезона-2024/25

"Спортклубовцы" получили два технических поражения, а Академия Пушкаша напрямую прошла в третий раунд квалификации.
Сегодня, 20:31
Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

УЕФА приняло свое решение относительно ситуации Днепра-1 и его участия в Лиге Конференций. 

Главный руководящий орган европейского футбола решил исключить «спортклубовцев» из текущего розыгрыша соревнований и присудить им два технических поражения во втором раунде квалификации.

Таким образом, без боя в следующий раунд прошла венгерская Академия Пушкаша, которая в третьем круге отбора встретится с победителем пары Зимбру Кишинев (Молдова) -- Арарат-Армения (Армения)

Напомним, ранее сообщалось, что Днепр-1 может сохранить за собой профессиональный статус и возобновить участие в соревнованиях ПФЛ со следующего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Днепр-1

Статьи по теме

Днепр-1 может сохранить профессиональный статус и возобновить выступления в ПФЛ с сезона-2025/26 Днепр-1 может сохранить профессиональный статус и возобновить выступления в ПФЛ с сезона-2025/26
Исполком УАФ утвердил новый принцип формирования состава участников УПЛ в случае повторения ситуации Днепра-1 Исполком УАФ утвердил новый принцип формирования состава участников УПЛ в случае повторения ситуации Днепра-1
Днепр-1 узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Конференций Днепр-1 узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Конференций
УАФ определила процедуру замены Днепра-1 в УПЛ УАФ определила процедуру замены Днепра-1 в УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi впервые более чем за два года на первом месте
Олимпийские игры20:59
Трехкратный победитель Тур де Франс пропустит Олимпиаду
Европа20:56
Обладатель рекорда по количеству матчей в АПЛ возобновил карьеру в 11 дивизионе Англии
Украина20:31
УЕФА исключило Днепр-1 из розыгрыша Лиги конференций сезона-2024/25
Европа19:57
Компани отреагировал на критику трансферной политики Баварии от почетного президента клуба
Европа19:55
Одноклубник Миколенко стал игроком другого английского клуба
Европа19:30
В Сити решили, кто станет первым номером в случае ухода Эдерсона
Формула 119:10
Пиастри установил несколько достижений, выиграв Гран-при Венгрии
Украина19:06
По стопам ПСЖ: Еще один французский клуб хочет приобрести футболиста из чемпионата страны-террористки
Теннис18:59
Завацкая покинула турнир в Праге после поражения первому номеру "посева"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK