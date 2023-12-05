Тер Штеген пропустит из-за травмы еще несколько месяцев

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген выбыл на долгий срок из-за травмы. Об этом сообщает издание As.

Немецкий футболист согласился на операцию спины после консультаций с местными врачами. Ввиду этого, игрок пропустит несколько недель, и, согласно источнику, восстановление займет 2-3 месяца.

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В свою очередь Барселона надеется, что он сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя точная дата пока не уточнена.

Напомним, из-за травмы тер Штеген уже пропустил последние три игры клуба во всех турнирах.

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