Барселона может продать летом одну из своих звезд

Барселона рассматривает возможность продажи Роберта Левандовски, пишет Barca Universal.

В текущем сезоне поляк забил семь голов в 13 матчах, и остается одним из ключевых игроков.

Однако возможность продать 35-летнего форварда за хорошую сумму сильно привлекает руководство каталонцев. К тому же в клубе верят в молодого Витора Роке, который приедет зимой.

Учитывая, что Левандовски очень интересует саудовские клубы, с поиском покупателя проблем быть не должно.

Ранее также сообщалось, что каталонцы на некоторый срок потеряли одного из центральных защитников.

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