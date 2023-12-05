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Барселона может продать летом одну из своих звезд

Левандовски может покинуть клуб.
Сегодня, 00:36
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона рассматривает возможность продажи Роберта Левандовски, пишет Barca Universal.

В текущем сезоне поляк забил семь голов в 13 матчах, и остается одним из ключевых игроков.

Однако возможность продать 35-летнего форварда за хорошую сумму сильно привлекает руководство каталонцев. К тому же в клубе верят в молодого Витора Роке, который приедет зимой.

Учитывая, что Левандовски очень интересует саудовские клубы, с поиском покупателя проблем быть не должно.

Ранее также сообщалось, что каталонцы на некоторый срок потеряли одного из центральных защитников.

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