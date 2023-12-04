Еще один футболист Барселоны выбыл из-за травмы

Инього Мартинес выбыл на неопределенный срок.

Об этом каталонский клуб рассказал в своих социальных сетях. После ряда медицинских тестов у защитника диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра.

Как долго займет восстановление испанца не сообщается, однако из-за подобных травм игрока пропускают три-четыре недели.

Отметим, что при этом защитник присутствовал в заявке на вчерашнем матче, однако на поле не появился.

Ранее также сообщалось, что у Лунина, возможно, есть тайное соглашение с Реалом.

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