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Еще один футболист Барселоны выбыл из-за травмы

Иньиго Мартинес пропустит около месяца.
Сегодня, 21:27
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Инього Мартинес выбыл на неопределенный срок.

Об этом каталонский клуб рассказал в своих социальных сетях. После ряда медицинских тестов у защитника диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра.

Как долго займет восстановление испанца не сообщается, однако из-за подобных травм игрока пропускают три-четыре недели.

Отметим, что при этом защитник присутствовал в заявке на вчерашнем матче, однако на поле не появился.

Ранее также сообщалось, что у Лунина, возможно, есть тайное соглашение с Реалом.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Иньиго Мартинес

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