Еще один футболист Барселоны выбыл из-за травмы
Иньиго Мартинес пропустит около месяца.
Инього Мартинес выбыл на неопределенный срок.
Об этом каталонский клуб рассказал в своих социальных сетях. После ряда медицинских тестов у защитника диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра.
Как долго займет восстановление испанца не сообщается, однако из-за подобных травм игрока пропускают три-четыре недели.
Отметим, что при этом защитник присутствовал в заявке на вчерашнем матче, однако на поле не появился.
Ранее также сообщалось, что у Лунина, возможно, есть тайное соглашение с Реалом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!