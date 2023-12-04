У Лунина есть тайный контракт с Реалом

Соглашение украинца с Реалом действительно до 2025 года.

Андрей Лунин имеет неанонсированное соглашение с мадридским Реалом, пишет El Chiringuito TV.

По информации инсайдера, "сливочные" продлили контракт с украинцем еще после его аренды в Леганес в сезоне-2018/19.

Таким образом, общедоступная информация, например, на портале Трансфермаркт, о том, что контракт Лунина истекает этим летом - ложная.

Отсюда можно сделать заключение, что украинец не сможет вести переговоры с другими клубами в январе, как предполагалось ранее.

Ранее также сообщалось, кто может стать одной из главных целей европейских клубов на летнее трансферное окно.

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