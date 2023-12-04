У Лунина есть тайный контракт с Реалом
Соглашение украинца с Реалом действительно до 2025 года.
Андрей Лунин имеет неанонсированное соглашение с мадридским Реалом, пишет El Chiringuito TV.
По информации инсайдера, "сливочные" продлили контракт с украинцем еще после его аренды в Леганес в сезоне-2018/19.
Таким образом, общедоступная информация, например, на портале Трансфермаркт, о том, что контракт Лунина истекает этим летом - ложная.
Отсюда можно сделать заключение, что украинец не сможет вести переговоры с другими клубами в январе, как предполагалось ранее.
Ранее также сообщалось, кто может стать одной из главных целей европейских клубов на летнее трансферное окно.
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