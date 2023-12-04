Новая звезда шведского футбола стал целью многих европейских клубов

21-летний Себастьян Нанаси может стать одной из главных трансферных целей европейских клубов, пишет Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, огромное количество клубов внимательно следить игрока, и уже летом за него может развернуться серьезная борьба.

В текущем сезоне нападающий Мальмё провел 29 поединков, в которых отличился 11-ю голами и шестью ассистами. Также заигран за молодежные сборные Швеции.

Трансфермаркт оценивает игрока в 4.5 млн евро. При этом Нанаси считается одним из главных талантов сейчас в шведском футболе.

Ранее также сообщалось, что Санчо может задержаться в МЮ.

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