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Санчо готов остаться в МЮ после прихода Рэтклиффа

Игрок готов задержаться, чтобы посмотреть на изменения в клубе.
Сегодня, 18:13
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Джейдон Санчо может остаться в МЮ, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, англичанин готов повременить с уходом из клуба, чтобы посмотреть, что измениться после прихода Рэтклиффа.

В целом, если поступит интересное предложение, Джейдон будет склонен его принять, однако теперь перспектива задержаться в МЮ беспокоит его несколько меньше.

Если же говорить о потенциальных покупателях, то наиболее конкретный интерес проявляет Ювентус, который может попробовать договориться об аренде с правом выкупа.

Ранее, напомним, легенда МЮ раскритиковал клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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