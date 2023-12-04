Скоулз - об МЮ: Это плохая футбольная команда

Пол Скоулз выступил с резкой критикой Манчестер Юнайтед.

Легенда "дьяволов" заявил, что сейчас МЮ - ужасная команда, в которой огромной количество ленивых игроков.

"На данный момент это плохая футбольная команда. Положительные результаты, которых они добились в последнее время, вводят в заблуждение. В команде слишком много ленивых игроков – это не сойдет ей с рук.

Попадая в такие клубы, первое, что ты делаешь, – это начинаешь усердно работать. Можно было заметить радость у игроков Ньюкасла, когда они бежали вперед по флангам, и сочувствовать крайним защитникам Юнайтед", –цитирует Скоулза The Sun.

Напомним, ранее также сообщалось, что Де Хеа вскоре может вернуться в АПЛ.

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