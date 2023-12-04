Де Хеа может в ближайшее время подписать контракт с клубом из АПЛ

Голкипер Давид Де Хеа рассматривает возможность возвращения в АПЛ. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ньюкасл проявляет интерес к подписанию 33-летнего испанца. Данный переход связан с травмой вратаря Ника Поупа, который предположительно пропустит от 4 до 5 месяцев.

Читай также: Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси

Для перехода Де Хеа придется согласиться на менее высокую заработную плату в Ньюкасле. В Манчестер Юнайтед испанец получал 375 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, голкипер покинул стан "красных дьяволов" этим летом на правах свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!