iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Хеа может в ближайшее время подписать контракт с клубом из АПЛ

Испанец попал в сферу интересов "сорок".
Сегодня, 15:25
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Голкипер Давид Де Хеа рассматривает возможность возвращения в АПЛ. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ньюкасл проявляет интерес к подписанию 33-летнего испанца. Данный переход связан с травмой вратаря Ника Поупа, который предположительно пропустит от 4 до 5 месяцев.

Читай также: Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси

Для перехода Де Хеа придется согласиться на менее высокую заработную плату в Ньюкасле. В Манчестер Юнайтед испанец получал 375 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, голкипер покинул стан "красных дьяволов" этим летом на правах свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Давид Де Хеа

Статьи по теме

Тренер Ньюкасла рассказал о травме вратаря сборной Англии в игре с Манчестер Юнайтед Тренер Ньюкасла рассказал о травме вратаря сборной Англии в игре с Манчестер Юнайтед
Ньюкасл уверенно обыграл МЮ на своем поле Ньюкасл уверенно обыграл МЮ на своем поле
На форварда сборной Бельгии появился неожиданный претендент На форварда сборной Бельгии появился неожиданный претендент
УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:13
Санчо готов остаться в МЮ после прихода Рэтклиффа
Олимпийские виды18:13
Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях
Формула 117:51
Боттас: Концепция болида следующего года выглядит интересно
Бокс17:50
Прогрейс: Я изуродую Хэйни
Европа17:26
Скоулз - об МЮ: Это плохая футбольная команда
Другие17:25
Норвежский викинг совершил прыжок в ледяную воду с 40-метровой высоты
Биатлон17:05
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
ММА16:55
Шутка вышла из-под контроля: В Ирландии стали принимать ставки на президентство Макгрегора
Украина16:44
Бывший футболист Мариуполя, Торпедо и Стали погиб на войне
Украина16:22
Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK