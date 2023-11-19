iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси

В команде Сергея Кривцова может появиться еще один звездный футболист.
Сегодня, 13:03
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Давид Де Хеа с окончания прошлого сезона остается в статусе свободного агента.

Не сумев договориться о новом контракте с Манчестер Юнайтед, в котором он провел последние двенадцать лет, испанский вратарь по-прежнему ищет себе новый клуб.

И другой бывший игрок "красных дьяволов" может помочь ему с этим. Как сообщает The Sun, Де Хеа может продолжить свою карьеру в МЛС в составе Интер Майами.

По информации источника, совладелец клуба из Флориды Дэвид Бекхэм готов предложить контракт 32-летнему испанцу. Вариант с переездом в Северную Америку имеет "некоторую привлекательность" для голкипера.

Однако для этого Интеру придется избавиться от кого-то из тройки Месси-Бускетс-Кампанья, чтобы соответствовать правилам чемпионата по количеству игроков сверх потолка зарплат. У каждого клуба МЛС есть три слота под таких игроков.

Читай также: Лидер Ман Юнайтед рассказал, кого он хотел бы видеть в клубе

Стоит отметить, что недавно Давид Де Хеа отказался от многомиллионного предложения из Саудовской Аравии, где он вновь стал бы одноклубником Криштиану Роналду.

Сообщается, что Ан-Наср предложил Де Хеа зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю, однако он отказался из-за жены, которая не горит желанием переезжать в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Лионель Месси Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Давид Де Хеа интер майами ан-наср

Статьи по теме

Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед
"К нему нет доверия": Экс-игрок Манчестер Юнайтед сравнил Онана с Де Хеа "К нему нет доверия": Экс-игрок Манчестер Юнайтед сравнил Онана с Де Хеа
"Жалею об этом каждый день": Тюрам рассказал, как отдал другу бутсы от Месси "Жалею об этом каждый день": Тюрам рассказал, как отдал другу бутсы от Месси
Трое футболистов сборной Чехии отстранены за употребление алкоголя накануне решающего матча Трое футболистов сборной Чехии отстранены за употребление алкоголя накануне решающего матча
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:18
Барселона собирается отозвать из аренды своего таланта
Европа14:02
Ювентус и Атлетико могут провести обмен форвардами
Формула 113:46
Руководитель Макларен объяснил, почему Норрис попал в аварию
Европа13:44
Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ
Европа13:15
Победа любой ценой: Анонс и прогноз матча Украина - Италия
Европа13:04
Реал винит в травмах своих игроков все футбольные организации
Другие страны13:03
Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси
Европа12:40
Культовый форвард Серии А объявил о завершении карьеры
Формула 112:28
Леклер: Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам
Другие страны11:58
"На стадионе д*рьмо вытекает прямо в душ": Санчес раскритиковал условия в сборной Чили
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK