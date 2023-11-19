Де Хеа отказался от воссоединения с Роналду, но может стать одноклубником Месси

В команде Сергея Кривцова может появиться еще один звездный футболист.

Давид Де Хеа с окончания прошлого сезона остается в статусе свободного агента.

Не сумев договориться о новом контракте с Манчестер Юнайтед, в котором он провел последние двенадцать лет, испанский вратарь по-прежнему ищет себе новый клуб.

И другой бывший игрок "красных дьяволов" может помочь ему с этим. Как сообщает The Sun, Де Хеа может продолжить свою карьеру в МЛС в составе Интер Майами.

По информации источника, совладелец клуба из Флориды Дэвид Бекхэм готов предложить контракт 32-летнему испанцу. Вариант с переездом в Северную Америку имеет "некоторую привлекательность" для голкипера.

Однако для этого Интеру придется избавиться от кого-то из тройки Месси-Бускетс-Кампанья, чтобы соответствовать правилам чемпионата по количеству игроков сверх потолка зарплат. У каждого клуба МЛС есть три слота под таких игроков.

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Стоит отметить, что недавно Давид Де Хеа отказался от многомиллионного предложения из Саудовской Аравии, где он вновь стал бы одноклубником Криштиану Роналду.

Сообщается, что Ан-Наср предложил Де Хеа зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю, однако он отказался из-за жены, которая не горит желанием переезжать в Саудовскую Аравию.

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