Лидер Ман Юнайтед рассказал, кого он хотел бы видеть в клубе
Бруну Фернандеш хочет, чтобы в стан манкунианцев перешел талант из Португалии.
Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, кого хотел бы видеть в качестве своего одноклубника.
По словам португальца, он надеется, что в команду перейдет его соотечественник Жоау Невеш
Я бы очень хотел видеть его в Юнайтед, он обладает высочайшими качествами! Но это выбор Жоау.
"Он отличный игрок, но все зависит от идей тренера! У него будет большое будущее, в Юнайтед или где-то еще", - заявил Бруну.
Сейчас 18-летний Жоау выступает за Бенфику. Его родная позиция - центральный полузащитник.
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