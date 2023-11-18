Лидер Ман Юнайтед рассказал, кого он хотел бы видеть в клубе

Бруну Фернандеш хочет, чтобы в стан манкунианцев перешел талант из Португалии.

Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, кого хотел бы видеть в качестве своего одноклубника.

По словам португальца, он надеется, что в команду перейдет его соотечественник Жоау Невеш

Я бы очень хотел видеть его в Юнайтед, он обладает высочайшими качествами! Но это выбор Жоау.

"Он отличный игрок, но все зависит от идей тренера! У него будет большое будущее, в Юнайтед или где-то еще", - заявил Бруну.

Сейчас 18-летний Жоау выступает за Бенфику. Его родная позиция - центральный полузащитник.

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