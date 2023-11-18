iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Ман Юнайтед рассказал, кого он хотел бы видеть в клубе

Бруну Фернандеш хочет, чтобы в стан манкунианцев перешел талант из Португалии.
Вчера, 22:53
Жоау Невеш
Жоау Невеш

Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, кого хотел бы видеть в качестве своего одноклубника.

По словам португальца, он надеется, что в команду перейдет его соотечественник Жоау Невеш

Я бы очень хотел видеть его в Юнайтед, он обладает высочайшими качествами! Но это выбор Жоау.

"Он отличный игрок, но все зависит от идей тренера! У него будет большое будущее, в Юнайтед или где-то еще", - заявил Бруну.

Сейчас 18-летний Жоау выступает за Бенфику. Его родная позиция - центральный полузащитник.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР
Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024, Израиль сыграет в плей-офф Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024, Израиль сыграет в плей-офф
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024 Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Нидерланды обеспечили себе выход на Евро, победив Ирландию Нидерланды обеспечили себе выход на Евро, победив Ирландию
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис00:11
Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР
Европа00:06
Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024, Израиль сыграет в плей-офф
Вчера, 23:51
Европа23:51
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа23:46
Нидерланды обеспечили себе выход на Евро, победив Ирландию
Евро-202423:45
Франция уничтожила Гибралтар, оформив самую крупную победу в своей истории
Европа23:28
Наставник сборной Испании высказался о своем будущем
Европа23:21
Барселона заработает несколько миллионов за товарищеский матч сразу после игры в Ла Лиге
Европа22:53
Лидер Ман Юнайтед рассказал, кого он хотел бы видеть в клубе
Европа22:50
"К нему нет доверия": Экс-игрок Манчестер Юнайтед сравнил Онана с Де Хеа
Европа22:21
Дебютант сборной Франции в одном моменте забил гол, травмировался и заработал удаление сопернику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK