Претендент на чемпионство УПЛ получил трансферный бан - СМИ

Спортивный клуб Днепр-1, вероятно, не сможет проводить трансферы пока не разберется с долгами.

Как сообщает ТаТоТаке, украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА за определенные задолженности перед рядом игроков. Лдним из имеющих финансовые претензии к Днепру-1 является бывший тренер Игор Йовичевич.

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К клубе относятся к этой ситуации "максимально философски" и уже работают над снятием бана. Принято решение о погашении задолженности. Днепр-1 надеется на снятие трансферного бана еще до Нового года.

Отметим, что прошлой зимой Днепр-1 также получил трансферный бан за задолженности.

В турнирной таблице УПЛ спортивный клуб идет на втором месте, уступая Кривбассу только по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона.

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