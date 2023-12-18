iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона

Чемпион мира по боксу поздравил одноклубников с отлично проведенной частью кампании-2023/24.
Сегодня, 12:57
Геннадий Буткевич и Александр Усик / https://polissyafc.com/
Геннадий Буткевич и Александр Усик / https://polissyafc.com/

Недавно состоялись последние матчи первой части сезона Украинской Премьер-лиги.

Одним из открытий кампании-2023/24 стало Полесье, которое ушло на перерыв на третьем месте, отставая от лидеров в лице Кривбасса и Днепра-1 всего на два очка.

Это дело решил отметить чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который находится на контракте с житомирским клубом.

Украинский боец поздравил всех в клубе с завершением первой части сезона, передав отдельный привет владельцу Полесья Геннадию Буткевичу.

Читай также: "Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика

Отметим что Александр Усик проводит подготовку к бою против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Данный поединок должен состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Александр Усик чемпионат Украины ФК Полесье

Статьи по теме

"Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика "Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика
Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри
Лучший игрок тура УПЛ: Зубков во втором туре подряд признан лучший - помог Шахтеру обыграть Верес Лучший игрок тура УПЛ: Зубков во втором туре подряд признан лучший - помог Шахтеру обыграть Верес
Очевидный фаворит с большим отрывом: Читатели ISPORT выбрали соперника для Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы Очевидный фаворит с большим отрывом: Читатели ISPORT выбрали соперника для Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Европы13:45
Очевидный фаворит с большим отрывом: Читатели ISPORT выбрали соперника для Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы
Европа13:42
Варан надеется на продление контракта с Манчестер Юнайтед, несмотря на ошибку при объявлении
Лига Чемпионов13:19
Раунд плей-офф Лиги чемпионов: Копенгаген снова поедет в Манчестер, ностальгия для Симеоне
Европа13:05
Не Луческу: Именитый аутсайдер чемпионата Франции определился с главным тренером
Украина12:57
"Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона
Лига Чемпионов12:57
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс12:29
Бывший чемпион объяснил, почему считает Уайлдера фаворитом боя с Джошуа
Европа11:55
"Он вырос, отличный игрок": Тренер Бенфики выразил восторг Трубиным
Украина11:50
Ависпа Фукуока - Шахтер: онлайн-трансляция благотворительного матча
11:21
Гари Уилсон защитил звание чемпиона Scottish Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK