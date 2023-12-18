"Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона

Чемпион мира по боксу поздравил одноклубников с отлично проведенной частью кампании-2023/24.

Недавно состоялись последние матчи первой части сезона Украинской Премьер-лиги.

Одним из открытий кампании-2023/24 стало Полесье, которое ушло на перерыв на третьем месте, отставая от лидеров в лице Кривбасса и Днепра-1 всего на два очка.

Это дело решил отметить чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который находится на контракте с житомирским клубом.

Украинский боец поздравил всех в клубе с завершением первой части сезона, передав отдельный привет владельцу Полесья Геннадию Буткевичу.

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Отметим что Александр Усик проводит подготовку к бою против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Данный поединок должен состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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