"Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика

Джон Фьюри не исключает возможность победы украинца, если британец ничего не изменит в подготовке.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, резко высказался о подготовке сына к объединительному бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший не считает, что его сын пошел на спад, а уверен, что в его нынешнем состоянии виновата его команда. При этом он опасается, что британец может потерпеть поражение от украинца, если ничего не изменит в подготовке.

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"Я никогда не говорил, что мой сын в упадке, потому что это не так. Это люди вокруг него, которые мало что делают. Его подготовка находится в упадке, а его лагерь в еще большем упадке. Это не лагерь, это цирк.

Я был шокирован тем, что увидел. Я видел его в зале в Саудовской Аравии, видел, как он спарринговал три или четыре раунда с парой ребят. Тогда я знал, что это будет тяжелый вечер против Нганну. Я подумал: "Что ты делал?" Я был встревожен, да и сейчас тоже.

Если ты не вернешь глаз тигра, не вернешься к старым привычкам, не вернешь голод, пот, кровь, дерьмо и слезы. Потому что Усик делает это - пот, кровь, дерьмо и слезы. И вокруг него дисциплинированные, профессиональные, замечательные люди. Я не думаю, что у Тайсона это есть. На самом деле нет.

Может ли Тайсон потерпеть от Усика первое поражение в профессиональной карьере? Абсолютно. Если он не внесет никаких изменений, это вполне может случиться", - сказал Джон Фьюри в комментарии Seconds Out.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком.

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