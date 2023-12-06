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Отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком

Джон Фьюри назвал условие для победы в объединительном поединке.
Вчера, 22:25
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил его будущий бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший неожиданно изменил свою полную уверенность в успехе сына на позицию, что победу в противостоянии одержит тот, кто лучше подготовится.

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"Буду первым, кто это скажет. Тот, кто проведет лучший лагерь и выполнит работу, одержит победу и заслужит ее. Если Усик проведет лучшую подготовку, чем Тайсон, будет работать изо всех сил, сделает все правильно, то победит лучший.

Все теперь зависит от обоих парней, чего они хотят. Тайсон знает, что ему нужно развернуться на 180 градусов. Если он не готов к этому, удачи Усику", - приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Александра Усика оценил возможность реванша с Тайсоном Фьюри.

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