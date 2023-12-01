Промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке своего клиента с обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри.

Специалист считает, что в контракте прописан реванш, однако британец может отказаться от него.

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"Да, реванш обсуждался. В любом случае, если есть блокбастер, то все должны увидеть продолжение. С другой стороны, мы имеем дело с Тайсоном Фьюри.

Иногда наступает плохой день и это бывает даже два раза подряд. Могу сказать только одно, что Александр с радостью даст реванш Тайсону Фьюри", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее Валлин заявил, что Усик недостоин звания чемпиона.

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