"Я никогда такого не видел": Валлин заявил, что Усик недостоин звания чемпиона

Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александр Усик недостоин титулов.

По словам боксера, украинец проиграл Даниэлю Дюбуа, но его спас рефери поединка.

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"Усик в своем последнем бою был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Я считаю, что это был законный удар по корпусу, а он лежал и жаловался. Рефери проделал ужасную работу, дав Усику больше времени на восстановление, чем положено. Я раньше никогда такого не видел. Это не может быть законно. Я этого не понимаю. Усик выглядел не очень хорошо в том бою.

Вы видели его другие бои? Я изучал его поединок с Гассиевым. Там он тоже жаловался на удары по корпусу и тому подобное. Это его главный недостаток", - приводит слова Валлина ProBox TV.

Ранее Леннокс Льюис назвал ключ к победе над Усиком.

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