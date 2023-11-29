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"Я никогда такого не видел": Валлин заявил, что Усик недостоин звания чемпиона

Швед вспомнил поединок Дюбуа с украинцем.
Сегодня, 13:15
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александр Усик недостоин титулов.

По словам боксера, украинец проиграл Даниэлю Дюбуа, но его спас рефери поединка.

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"Усик в своем последнем бою был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Я считаю, что это был законный удар по корпусу, а он лежал и жаловался. Рефери проделал ужасную работу, дав Усику больше времени на восстановление, чем положено. Я раньше никогда такого не видел. Это не может быть законно. Я этого не понимаю. Усик выглядел не очень хорошо в том бою.

Вы видели его другие бои? Я изучал его поединок с Гассиевым. Там он тоже жаловался на удары по корпусу и тому подобное. Это его главный недостаток", - приводит слова Валлина ProBox TV.

Ранее Леннокс Льюис назвал ключ к победе над Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Отто Валлин

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