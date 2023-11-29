"Избил бы его": Леннокс Льюис назвал ключ к победе над Усиком

Легендарный бывший чемпион мира Леннокс Льюс высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Британский обозреватель бокса Гарет Дэвис передал слова выдающегося британца, который объяснил, каким образом можно победить украинца.

Читай также: "Я его фанат": Хэйни рассказал, на кого ставит в бою Усик - Фьюри

"Я спросил у Леннокса: "Как ты бы боксировал с Усиком?" А он ответил: "Ты шутишь? Я бы набросился на него, избил бы и остановил". Именно это он и хочет увидеть от Тайсона. Он верит, что именно так должен действовать с Усиком Фьюри. То есть, он должен боксировать против него агрессивно".

"Не нужно работать вторым номером. Надо прессинговать, навязывать силовой бокс. Мы уже видели, что агрессивный стиль приносит свои плоды против Усика в супертяжелом дивизионе. А еще необходимо внимательно следить за углами атак, которые он создает. С помощью которых он контратакует", - сказал Дэвис в интервью Boxing King Media.

Поединок Усика и Фьюри состоится в феврале следующего года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!