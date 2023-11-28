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Стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком

Организация выделила претендентов на свой титульный пояс.
Сегодня, 11:59
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Руководитель сообщил, что организация не будет препятствовать незамедлительному реваншу, если после боя за звание абсолютного чемпиона они решат еще раз выйти на ринг.

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"Мы ждали этого боя, продвигали его, выступали посредниками и мотивировали всех на его организацию. Когда Уайлдер был чемпионом, несколько раз мы были очень близки к его поединку с Джошуа. WBC оставлял это окно, не создавая на пути никаких преград. Дальше Тайсон Фьюри был готов драться сначала с Джошуа, а потом - с Усиком.

Проблемой может стать наличие обязательного претендента. Мы назначили потрясающий бой Уайлдера против Энди Руиса, чтобы определить его. Этот поединок не состоялся. Поэтому совет управляющих WBC одобрил бой Фьюри - Усик в феврале и их реванш. Так что если ничего не произойдет, то WBC позволит оба боя", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Поединок Усика против Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Тайсон объяснил, почему не может оценить Александра как личность.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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