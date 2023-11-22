Фьюри объяснил, почему не может оценить Усика как личность
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем будущем сопернике в объединительном бою, обладателе титулов WBA, WBO и IBF Александре Усике.
Британский боксер заявил, что он не может оценить украинского оппонента как личность, поскольку тот мало говорит.
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"Я не знаю Усика как человека. Я только вижу, что он не особо много говорит. Поэтому я не думаю, что он большая личность.
Если его личность состоит в том, чтобы мало говорить, то пускай будет так. Но, если честно, я действительно не видел у него каких-то характеристик. Я не знаю, что характерного он делает", - сказал Фьюри в комментарии Sky Sports Boxing.
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что WBC санкционировал бой Усик - Фьюри при условии, что состоится реванш.
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