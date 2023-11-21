WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что компания приняла решение не назначать обязательного претендента для боя за пояс Тайсона Фьюри.

"Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика будет за бесспорное чемпионство. WBC санкционировал этот поединок с конкретными условием, проведения матча-реванша.

Во время съезда в прошлом году мы приняли решение о проведении обязательных процедур. Эти поединки не состоялись. На данный момент WBC не будет рассматривать обязательную позицию".

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"23-го декабря состоится множество боев, которые повлияют на позиции в рейтинге в супертяжелом весе. На данный момент предложений по окончательному отбору нет. У нас есть чемпион мира, который сражается за бесспорное чемпионство и после этого подтвержденный, как минимум, еще один бой. На данный момент не существует обязательного процесса относительно претендента", - сказал Сулейман в интервью Воxing scene.

Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен состояться 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

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