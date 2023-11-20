"Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри с неожиданной стороны высказался о своем будущем сопернике, чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике.

Британский боксер отметил, что видит в нем достойного соперника, без насмешек о его габаритах, но все же уверен, что ему по силам справиться с украинцем.

"Послушайте, он боксер, хороший боец. Прекрасный. Здесь нечего добавить. Но я сделаю то, что собираюсь сделать. Не такой уж он и маленький, когда я смотрю на него. Наверное, 190 см роста у него есть, а это не так уж мало. Это не маленький человек в любом представлении, но да, он мельче меня.

У него обычный размер, как для супертяжеловеса. Это нормально. Но я дрался со многими его размеров раньше. Со многими. Каким будет бой? Я покажу себя с лучшей стороны, и он будет лучшей версией себя в ринге".

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"Только я стою на пути Усика к доминированию. Он побил всех британских парней: Чисору, Джошуа, Дюбуа. Остался только я. Теперь он пришел к моим берегам, где меня до сих пор никто не смог потопить. Пусть вытянет свои дальнобойные пушки, вот тогда и посмотрим. Если он сможет избить меня, хотя я знаю, что он не сможет, ничего не будет стоять на его пути к полному доминированию.

Почему называю его "сосиской"? Да просто так. Это ни о чем. Люди думают, что за этим стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, я просто назвал человека "сосиской". Я не думал об этом, я просто сделал это. Это инстинкт", - сказал Фьюри в комментарии Sky Sports Boxing.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою.

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