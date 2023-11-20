iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике

Британский боксер неожиданно адекватно оценил своего будущего соперника.
Сегодня, 21:21
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри с неожиданной стороны высказался о своем будущем сопернике, чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике.

Британский боксер отметил, что видит в нем достойного соперника, без насмешек о его габаритах, но все же уверен, что ему по силам справиться с украинцем.

"Послушайте, он боксер, хороший боец. Прекрасный. Здесь нечего добавить. Но я сделаю то, что собираюсь сделать. Не такой уж он и маленький, когда я смотрю на него. Наверное, 190 см роста у него есть, а это не так уж мало. Это не маленький человек в любом представлении, но да, он мельче меня.

У него обычный размер, как для супертяжеловеса. Это нормально. Но я дрался со многими его размеров раньше. Со многими. Каким будет бой? Я покажу себя с лучшей стороны, и он будет лучшей версией себя в ринге".

Читай также: "Заряжен на удары по лицу": Фьюри раскрыл план на бой с Усиком

"Только я стою на пути Усика к доминированию. Он побил всех британских парней: Чисору, Джошуа, Дюбуа. Остался только я. Теперь он пришел к моим берегам, где меня до сих пор никто не смог потопить. Пусть вытянет свои дальнобойные пушки, вот тогда и посмотрим. Если он сможет избить меня, хотя я знаю, что он не сможет, ничего не будет стоять на его пути к полному доминированию.

Почему называю его "сосиской"? Да просто так. Это ни о чем. Люди думают, что за этим стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, я просто назвал человека "сосиской". Я не думал об этом, я просто сделал это. Это инстинкт", - сказал Фьюри в комментарии Sky Sports Boxing.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Менеджер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну Менеджер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну
Промоутер Фьюри: Уверен, что Тайсон будет в лучшей форме против Усика Промоутер Фьюри: Уверен, что Тайсон будет в лучшей форме против Усика
Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первом бою
"Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией "Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202422:39
"Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией
Евро-202422:35
Украина и Италия в напряженном первом тайме голов не забили
НБА22:28
Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном
Европа22:24
Наполи продлит контракт с ключевым игроком
НБА22:06
"Я разочарован": тренер сборной Франции прокомментировал старт карьеры Вембаньямы в НБА
Евро-202421:40
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Киберспорт21:35
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Европа21:32
Бавария засматривается на центрбека Манчестер Юнайтед
Евро-202421:30
Украина - Италия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Бокс21:21
"Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK