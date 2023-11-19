"Заряжен на удары по лицу": Фьюри раскрыл план на бой с Усиком

Британский боксер нацелен на досрочную победу в противостоянии с украинцем.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как намерен действовать в будущем поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер заявил, что собирается нокаутировать украинского оппонента и будет искать удары в голову.

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"Я всегда нацелен на удары по лицу. Я всегда ищу нокаут. Я всегда хочу нокаута.

Я заряжен на удары по лицу. Прямо в лицо. Удары по лицу - это то, к чему я стремлюсь", - сказал Фьюри в комментарии Daily Mail Sport Boxing.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри попытался задеть Усика, указав на его габариты.

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