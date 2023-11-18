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"Не прикасайся ко мне": Усик отреагировал на дерзкое поведение Фьюри

Украинец успокоил "Цыганского короля".
Сегодня, 12:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поведении обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, британец может много говорить, но трогать его, как было во время их битвы взглядов, это недопустимо.

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"Я считаю, что на пресс-конференциях Тайсон - номер один. Он много болтает. Я не могу переговорить Тайсона. Я пытаюсь, но думаю, что для меня это невозможно. Тайсон - первый, когда речь идет о бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это хорошо. Я уважаю Тайсона и его команду. Я так живу.

Но когда Тайсон прикасается ко мне, я готов драться. Я всегда готов драться. Каждый раз, каждый вечер я готов драться. Но пресс-конференция - это шоу. Для меня это жизнь, но если ты хочешь толкнуть меня, то я не буду стоять расслабленным. Это мое место, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Мы поговорим на ринге", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее украинский боксер заявил, что залез в голову Фьюри.

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