"Я там танцую и пою": Усик заявил, что залез в голову Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о провокациях чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам британца, он не обращает внимание на британца, а наоборот, уже сам оказывает на него давление.

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"Я уже в Фьюри в голове. Как именно? Спросите у него. Наверное, я там танцую и пою.

Что я буду делать, если одержу победу над Фьюри? Дети, семья, отдых, рыбалка, баня, красное вино. Не скажу, что красное вино - мой любимый напиток, но немного выпить могу", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

Ранее сообщалось, что Фьюри откажется от титулов после победы над Усиком.

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