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"Он его пересилит": Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри

Легендарный боксер сделал прогноз на будущий поединок.
Сегодня, 16:59
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился ожиданиями от объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Легендарный боксер заявил, что отдает предпочтение в будущем противостоянии британцу.

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"Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я поставлю на Тайсона Фьюри, потому что он пересилит Усика. Я думаю, что Фьюри доберется до Александра и пересилит его. Это мое мнение, но я могу ошибаться.

С маленькими парнями тяжело драться, потому что по ним трудно попасть, так как они меньше. Усик много бегает, много двигается. Возможно, Фьюри понадобится несколько раундов, чтобы справиться с его подвижностью. Но с Усиком очень сложно драться. Он очень умный и быстрый", - сказал Тайсон в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком.

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