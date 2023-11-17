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"Он очень разочарован": Промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком

Представитель британца нашел неожиданную причину действий своего подопечного.
Сегодня, 09:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, объяснил агрессивное поведение своего клиента во время пресс-конференции, посвященной бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

В команде британца, которая сама была инициатором последнего переноса поединка, считают, что их подопечный был раздражен таким развитием событий, и вспомнили о предыдущем срыве боя, обвинив в этом украинскую сторону.

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"Смотрите, когда в предыдущий раз мы подписывали контракт на бой в прошлом году, они отказались. Тайсон очень разочарован. Я думаю, что это разочарование росло во время пресс-конференции, поскольку это было настоящим раздражителем. Все спрашивали, почему бой не состоялся.

Мы знаем, какова настоящая закулисная правда. Но факт в том, что поединок состоится. Тайсон будет в ринге 17 февраля, и я совершенно уверен, что Усик тоже будет там. Я думаю, что нас ждет нечто особенное", - приводит слова Уоррена Daily Mail.

Напомним, что Фьюри начал "быковать" на первой битве взглядов с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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