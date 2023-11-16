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Фьюри начал "быковать" на первой битве взглядов с Усиком

Типичное поведение британца.
Сегодня, 21:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В четверг, 16 ноября, прошла пресс-конференция, на которой была объявлена дата поединка Фьюри - Усик.

В самом конце мероприятия прошла традиционная битва взглядов, которую "Цыганский король" снова сорвал своими выходками.

Фьюри попытался затаранить Александра лбом, пришлось вмешиваться рядом стоящим охранникам и разнимать бойцов. После этого Тайсон еще и начал выкрикивать оскорбления в адрес украинца.

К чести Усика стоит отметить, что боксер не стал поддаваться на провокации британца, а зал скандировал имя украинца, когда тот гордо покидал помещение.

Напомним, что долгожданный поединок Фьюри - Усик состоится 17 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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