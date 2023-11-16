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Считаем дни: определилась дата проведения боя Усик - Фьюри

Мир все-таки увидит противостояние украинского чемпиона с "Цыганским королем" за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 20:41
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Была подтверждена дата проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Как сообщает Sky Sports, украинец и британец встретятся на одном ринге 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Усик является обладателем объединенных титулов WBO, IBF и WBA. В своем последнем поединке он защитил свои пояса от посягательств Даниэля Дюбуа.

Фьюри же владеет титулом WBC, который он держит с 22 февраля 2020 года. За это время он успел одолеть Деонтея Уайлдера (у которого и забрал этот пояс), Диллиана Уайта и Дерека Чисору.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри находился на грани срыва из-за недавней встречи "Цыганского короля" с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

В итоге сторона британца заявила, что его поединок с украинцем, который был изначально запланирован на 23 декабря 2023 года, не состоится. Усик же настаивал не проведении боя в декабре, как и было прописано в контракте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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