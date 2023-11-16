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И это лучший трэш-токер? Фьюри обзывал Усика одними и теми же словами по кругу

Такими словами Александра не пронять.
Сегодня, 22:09
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В четверг, 16 ноября, прошла пресс-конференция перед боем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британец снова подтвердил свою репутацию одного из главных трэш-токеров современности, однако не очень-то однозначно.

Фьюри сильно обиделся на слова Красюка о том, что ему придется биться против будущего абсолютного чемпиона, и начал засыпать Усика потоком оскорблений.

Вот только вклчали они в основном "кролика", "маленького уродца" и "сосиску", и так по кругу.

Александр жее заявил, что ему нечего больше сказать, зато он готов рассказать больше на ринге.

Напомним, поединок Фьюри - Усик состоится 17 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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