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"75-килограммовый любитель": Фьюри попытался задеть Усика, указав на его габариты

Британский боксер дал насмешливую характеристику будущему сопернику.
Сегодня, 11:58
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своем будущем сопернике, чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике.

Британский боксер не упустил возможность в очередной раз указать на то, что украинец не является прирожденным супертяжеловесом.

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"Ему просто нужно преподать урок бокса. В любом случае я хочу выиграть этот бой и могу это сделать.

Усик - это 75-килограмовый боксер-любитель. Это факт. Не я это придумал. Пойдите и посмотрите. Это факт", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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