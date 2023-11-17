"75-килограммовый любитель": Фьюри попытался задеть Усика, указав на его габариты
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своем будущем сопернике, чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике.
Британский боксер не упустил возможность в очередной раз указать на то, что украинец не является прирожденным супертяжеловесом.
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"Ему просто нужно преподать урок бокса. В любом случае я хочу выиграть этот бой и могу это сделать.
Усик - это 75-килограмовый боксер-любитель. Это факт. Не я это придумал. Пойдите и посмотрите. Это факт", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.
Ранее промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком.
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