Фьюри - об Усике: Как можно подшучивать над человеком, который почти не понимает меня?

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри во время пресс-конференции высказался в адрес Александра Усика, указав на сложности коммуникации с украинцем.

"Как я собираюсь подшучивать над человеком, который не говорит по-английски? Он понимает только 10% того, что я говорю. Ему приходится переводить туда-сюда. Это бессмысленно, но ведь это же не словестное соревнование, не так ли? Очевидно, мы здесь не для того, чтобы разговаривать. Возможно, нам следует просто молчать и ничего не говорить".

Читай также: "Он очень разочарован": Промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком

"Меня не волнует, что они говорят. Во-первых, они не богаты, как я. Во-вторых, они не такие красивые, как я. В-третьих, они не чемпионы мира в тяжелом весе", - заявил британец в интервью Boxing News 24.

Напомним, Усик и Фьюри встретятся на одном ринге 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!