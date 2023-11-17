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Фьюри - об Усике: Как можно подшучивать над человеком, который почти не понимает меня?

Британец вновь решил задеть украинца перед грядущим боем.
Сегодня, 10:54
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри во время пресс-конференции высказался в адрес Александра Усика, указав на сложности коммуникации с украинцем.

"Как я собираюсь подшучивать над человеком, который не говорит по-английски? Он понимает только 10% того, что я говорю. Ему приходится переводить туда-сюда. Это бессмысленно, но ведь это же не словестное соревнование, не так ли? Очевидно, мы здесь не для того, чтобы разговаривать. Возможно, нам следует просто молчать и ничего не говорить".

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"Меня не волнует, что они говорят. Во-первых, они не богаты, как я. Во-вторых, они не такие красивые, как я. В-третьих, они не чемпионы мира в тяжелом весе", - заявил британец в интервью Boxing News 24.

Напомним, Усик и Фьюри встретятся на одном ринге 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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