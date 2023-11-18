Фьюри откажется от титулов после победы над Усиком

Британец рассказал, что для него важно в боксе.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

По словам британца, он откажется от звания абсолютного чемпиона после победы над украинцем.

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"Не сомневаюсь, что победа будет за мной в бою с Александром Усиком. Я чемпион WBC и линейный чемпион. Также в третий раз выиграю пояс Ring Magazine. Остальные титулы меня не особо беспокоят.

Я от них откажусь и позволю кому-то другому побороться за эти пояса. Я оставлю себе, то что назвал", - приводит слова Фьюри Boxing News 24/7.

Ранее промоутер попытался объяснить дерзкое поведение Фьюри на встрече с Усиком.

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