Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первою бою
Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался о возможном реванше с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.
Украинец заявил, что готов дать во второй раз выйти в ринг с британцем.
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"Дам ли я реванш Фьюри, если одержу победу над ним? Это вопрос к моему промоутеру или менеджеру. Но не ко мне.
Хотел бы я лично дать ему реванш? Да, конечно, хотел бы", — цитирует Александра Sky Sports.
Поединок украинца против британца состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее менеджер Усика объяснил, почему украинец неудобный соперник для Фьюри.
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