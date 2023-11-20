Усик сообщил даст ли реванш Фьюри, если победит в первою бою

Украинец отправил британца к его команде.

Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался о возможном реванше с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Украинец заявил, что готов дать во второй раз выйти в ринг с британцем.

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"Дам ли я реванш Фьюри, если одержу победу над ним? Это вопрос к моему промоутеру или менеджеру. Но не ко мне.

Хотел бы я лично дать ему реванш? Да, конечно, хотел бы", — цитирует Александра Sky Sports.

Поединок украинца против британца состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее менеджер Усика объяснил, почему украинец неудобный соперник для Фьюри.

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