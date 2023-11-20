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Менеджер Усика объяснил, почему украинец неудобный соперник для Фьюри

Эгис Климас сравнил Александра с "Цыганским королем".
Сегодня, 17:52
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о бое своего клиента с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Функционер считает, что британцу будет трудно драться с его бойцом, ведь он маленький левша.

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"Целью Усика всегда было стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Никто не верил, что он сможет стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Никто не верил, что Усик сможет хотя бы подняться в супертяжелый дивизион. Посмотрите, что он делает, что показывает, и как сейчас все изменилось.

Фьюри не блещет с левшами. Он также не блещет с более мелкими парнями. Усик подходит под обе характеристики! Александр меньше Фьюри, он левша, так что посмотрим", - сказал Климас в интервью сайту ProBox TV.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Тайсон раскрыл план на бой с Александром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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