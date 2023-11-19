Менеджер Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов тот остановит Усика

Представитель британца уверен в его досрочной победе над украинцем.

Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, не сомневается в успехе своего клиента в поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению представителя британского боксера, его подопечному потребуется не больше пяти раундов, чтобы остановить украинского оппонента.

Читай также: "Заряжен на удары по лицу": Фьюри раскрыл план на бой с Усиком

"Конечно же, мы считаем, что Тайсон побьет Усика. Я чувствую, что вы увидите от Тайсона намного больше.

Александр - приятный парень, но сейчас он имеет дело с бойцом другого калибра. Вы увидите навыки 17 февраля, но нужны ли нам они? Тайсон - большой парень. Он остановит Усика в пределах первых пяти раундов", - сказал Браун в комментарии Seconds Out.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри попытался задеть Усика, указав на его габариты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!