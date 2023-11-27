"Я его фанат": Хэйни рассказал, на кого ставит в бою Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался об объединительном бое между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам американского боксера, в будущем противостоянии он отдает предпочтение британцу.

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"Я думаю, что это отличный бой. Я фанат Фьюри, поэтому выберу его", - сказал Хейни в комментарии YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком.

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