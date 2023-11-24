"Он раскусит его": тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

Энди Ли, один из тренеров чемпиона WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о поединке своего подопечного с Александром Усиком.

По словам специалиста, британец сможет победить украинца, ведь превосходит его во многих компонентах.

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"Я считаю, что Тайсон более умелый. У него лучше работа ног. Он выше. Возможно, у Усика есть преимущество в скорости, но в большинстве аспектов Тайсон лучше.

Тактика будет иметь большое значение в бою. У Тайсона замечательный боксерский интеллект, он раскусит Усика. Он знает, что делать.

Уязвимость Усика в ударах по корпусу? Нельзя зависеть от чего-то. Нужно готовиться к парню, который будет сильным все сто процентов. Нельзя готовиться к работе по корпусу и надеяться, что это сработает.

Тайсон говорил мне много раз, что хочет нокаутировать Усика, а не бить по корпусу", - рассказал Ли в интервью Seconds Out.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец британца удивил заявлением о форме Тайсона.

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