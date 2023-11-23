"У него не самая лучшая челюсть": Известный тренер оценил шансы Фьюри в бою с Усиком

Известный тренер Барри Макгиган поделился мыслями о будущем объединительном бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, если британец будет действовать против украинца так же, как в поединке с Фрэнсисом Нганну, то рискует проиграть.

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"Давайте говорить честно: я не знаю, сколько раз Тайсон оказывался на канвасе. Так что у него не самая лучшая челюсть. Я напомню, что в бою с Нганну он поднялся и был после этого более осмотрительным. Я считаю, что Фьюри все равно выиграл этот бой, но он не впечатлил. В какой-то мере Тайсон подвел себя.

Так что нужно принять это во внимание касательно боя с Усиком. Вы всегда будете считать Фьюри фаворитом в этом поединке, но после боя с Нганну уже не таким большим. Вам необходимо снова принимать Усика в расчет. Это равный денежный бой. Если Фьюри будет драться так, как с Нганну, то Усик его победит", - цитирует Макгигана Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри предположил, что Тайсону нужно изменить для победы над Усиком.

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