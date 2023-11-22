Отец Фьюри предположил, что Тайсону нужно изменить для победы над Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что его сыну нужно изменить свою тактику в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его мнению, для победы стоит действовать не в привычном простом агрессивном стиле, а нужно переиграть украинца.

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"Тайсон принимает больше ударов, чем за всю карьеру. Это может сократить его карьеру. Это то, что нас беспокоит. Тайсон - выдающийся человек, но порой ему необходимо прислушиваться к здравому смыслу.

Усик - хитрый боец. Чтобы победить его, тебе необходимо быть на своем максимуме. Со своим нынешним стилем Тайсон не проделает этот фокус. У себя в мыслях он считает, что может наглухо нокаутировать любого. Но ни один боец в мире не может продолжать принимать такие мощные удары. Тайсону нельзя принимать их дальше, ведь после такого тебя внезапно может уронить даже джеб. Тебе нужно быть умным и победить Усика скорее мозгами, чем мышцами", - приводит слова Джона Фьюри Metro.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировал бой Усик - Фьюри при условии, что состоится реванш.

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