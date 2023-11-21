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"У него спад": отец Фьюри удивил заявлением о форме Тайсона

Британский боксер разочаровал в последних боях.
Сегодня, 22:08
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о состоянии британского бойца.

Фьюри-старший считает, что в последних боях у "Цыганского короля" есть спад.

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"Я думал, что перед боем с Нганну Тайсон потерял 9 килограммов мышц. Что-то пошло не так. На мой взгляд, в трех его последних боях я увидел небольшой спад. Не в плане навыков, а в плане силы, мощи и физических кондиций. Я не знаю, что делает его команда, но им нужно с этим разобраться. В Саудовской Аравии Тайсон не был похож сам на себя.

Он не выглядел правильно. В нем все изменилось: его поведение, его тело. Я был озадачен. Тайсон сказал, что тренировался, но тренировки бывают разными. Бывает так, что ты работаешь в удобном для себя темпе и никто тебе ничего не скажет, никто тебя не обидит, не даст пинка под зад", - приводит слова Фьюри Metro.

Напомним, в последнем бою Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее промоутер Тайсона сообщил, состоится ли реванш с камерунцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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