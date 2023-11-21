"Я не знаю, кто это сделал": Чисоре запретили посетить пресс-конференцию Усика и Фьюри

Британец вместо встречи с боксерами провел время с семьей.

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора заявил, что ему не разрешили посетить пресс-конференцию в Лондоне, на которой был анонс поединка за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, организаторы не допустили его на мероприятие, отказавшись назвать причину такого решения.

"Я хотел посетить пресс-конференцию Усика и Фьюри, но меня забанили. Я не знаю почему. Кто это сделал? Я не знаю. Мне запретили приходить.

На предыдущей пресс-конференции я шутил, никто на меня не обиделся. В тот день я занимался другими делами. Я тусил со своими детьми, сводил их на фестиваль "Зимняя страна чудес". Семья на первом месте", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон объяснил, почему называет Александра "сосиской".

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