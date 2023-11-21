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Фьюри объяснил, почему называет Усика "сосиской"

Британец разочаровал своих фанатов.
Сегодня, 18:54
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем трештоке в сторону чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, он называет украинца "сосиской" просто так.

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"Я просто назвал его "сосиской". Это ничего не значит. Люди думают, что за всем, что я делаю, стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, это не так. 

Я просто назвал человека "сосиской". Я не думал об этом, я просто сделал это", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

Ранее Фьюри внезапно изменил мнение о габаритах Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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