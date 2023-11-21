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Фьюри: Только я стою на пути Усика к тотальному доминированию в Европе

Британец отметил продвижение украинца по карьере.
Сегодня, 17:19
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о карьере обладателя титулов WBA, WBO и IBF и бывшего абсолютного чемпиона крузервейта Александра Усика в их дивизионе.

"Цыганский король" отметил успех украинца, который одолел всех топовых бойцов в Европе.

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"Только я стою на его пути к тотальному доминированию в Европе. Он побил всех британских ребят: Чисору, Джошуа, Дюбуа. Остался только я. Он приехал на мои берега, но давайте просто скажем, что я непотопляемый в этих водах. Им нужно вытащить дальнобойное оружие, а там посмотрим.

Если он сможет побить меня, хотя я знаю, что он не сможет, тогда ничего не будет стоять на его пути к тотальному доминированию. Почему он меня не победит? Потому что я "Цыганский король". Этого достаточно", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

Напомним, Холифилд изменил свое мнение касаемо победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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