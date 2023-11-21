Холифилд изменил свое мнение касаемо победителя боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд переосмыслил свою позицию касаемо победителя боя Усик - Фьюри.

"Выступление Фьюри с Нганну не было хорошим. Возможно, он воспринимал свою победу как данность. А жизнь тебе показывает, что если ты что-то воспринимаешь как данность, то это может выйти тебе боком. Я думаю, что это вышло боком Фьюри. Надеюсь, что он сделает выводы после этого боя".

Читай также: "Только он способен вносить коррективы": Холифилд объяснил, почему Усик не победит Фьюри

"Бой Фьюри - Усик будет сложным для обоих. Я думаю, что Усик победит, потому что Александр - жесткий боец, который не сдается, и он быстрее. Я считаю, что Тайсон Фьюри не сможет совладать с тем количеством ударов, которое он будет выбрасывать", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усик - Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!